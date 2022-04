Thuisbezorgd gaat voor meerdere supermarkten bezorgen

Thuisbezorgd was het platform voor je döner, pizza, kebab, friet en andere avondeten. Echter gaat er wat veranderen. Het platform gaat ook bezorgen voor supermarkten.

Thuisbezorgd voor supermarkten

Alternatief voor flitsbezorgers

Samenwerking met Spar en Albert Heijn

Flitsbezorgers zoals Gorillas, Getir en Flink hebben in korte tijd flink in populariteit gewonnen. Binnen een kwartier heb je je pot pastasaus, biertje of een andere boodschap in huis. Mits je in de grotere steden woont waar de diensten beschikbaar zijn. Supermarkten willen meeliften op dit succes. Jumbo maakte eerder al bekend dat het samen ging werken met Gorillas.

Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd, laat weten dat het samen gaat werken met verschillende supermarkten. Volgende week begint een proef met twee winkels van Albert Heijn in Amsterdam. Via Thuisbezorgd kun je dan boodschappen bestellen, waarbij er keuze is uit een assortiment van 1200 producten.

Daarnaast wordt er samengewerkt met Spar. Er wordt al langere tijd samengewerkt tussen deze twee bedrijven. Nu moeten er veel meer producten bijkomen en zal de proef beginnen bij 15 vestigingen. Dit aantal wordt uitgebreid als de proef een succes wordt. Informatie over in hoeveel tijd de bestelling wordt geleverd en wat de bezorgkosten worden zijn niet bekend.