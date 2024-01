TikTok integreert Ticketmaster in applicatie

Na een succesvolle test in verschillende landen, wordt Ticketmaster ook in Nederland en België geïntegreerd in TikTok. Op deze manier heb je direct toegang tot concerttickets.

Ticketmaster in TikTok

Het platform TikTok en ticketverkoper Ticketmaster slaan de handen ineen. Na een succesvolle test in verschillende landen, wordt nu ook in Nederland en België de integratie van Ticketmaster toegevoegd. Dit geldt ook voor verschillende andere landen zoals Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en ook in het Verenigd Koninkrijk komt de functie beschikbaar.

Artiesten kunnen dankzij deze integratie hun concert promoten op TikTok. Er kunnen direct kaartjes gekocht worden voor een optreden. Ook is het mogelijk om de linkjes van het evenement toe te voegen aan een video. Ticketmaster vind je niet alleen terug in TikTok, maar ook bijvoorbeeld al in Spotify en verschillende andere diensten.