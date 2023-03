TikTok introduceert tijdslot als je tijd verstreken is

TikTok zorgt bij veel mensen voor verslavingsverschijnselen. Even de tijd doden met het kijken van filmpjes van anderen. Om de verslaving tegen te gaan introduceert het bedrijf een timer. Hiermee gaat de app op slot als je de maximale tijd hebt volgemaakt.

Timer in TikTok

Wanneer je iets teveel tijd doorbrengt op TikTok, treedt een timer in werking die de app op slot gooit. Dat is het nieuwe plan van de sociale netwerk-app. De functie is er speciaal voor minderjarigen. De applicatie vergrendelt als er langer dan een uur per dag doorgebracht wordt op het netwerk. TikTok is vooral onder jongeren enorm populair. Op het platform kunnen filmpjes bekeken ben gedeeld worden. Volgens TikTok moet de timer ervoor zorgen dat gebruikers bewuster omgaan met het gebruik van het platform.

Wanneer jongeren besluiten om geen gebruik te maken van de timer, wordt hen geadviseerd om een timer in te stellen, wanneer er 100 minuten per dag gebruik wordt gemaakt van TikTok. Middels een weekoverzicht moeten jongeren eveneens bewust gemaakt worden van het gebruik. Wanneer ouderlijk toezicht is ingeschakeld door ouders of verzorgers, middels een gekoppeld profiel, kunnen de ouders of verzorgers ook een timer instellen. Tevens zien zij hoe veel tijd de minderjarige doorbrengt op TikTok. De uitrol van de functie start binnenkort.