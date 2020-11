Vanaf vandaag: slimme camera’s langs de weg die smartphonegebruik detecteren

Vanaf vandaag, maandag 16 november, gaan er speciale camera’s ‘op aan’ die smartphonegebruik in de auto detecteren. De slimme camera’s moeten helpen om het gebruik van de smartphone in het verkeer te reduceren.

Slimme camera’s tegen smartphonegebruik

De smartphone is een grote bron van afleiding in het verkeer, met soms grote gevolgen. Reden genoeg om hier tegen op te treden. De politie is vorig jaar gestart met het testen van slimme camera’s. Deze hangen boven de weg en staan schuin naar beneden gericht. Middels kunstmatige intelligentie is de camera in staat om een bestuurder te herkennen die met de telefoon in de weer is. Dit moet werken onder alle weeromstandigheden, ook in de nacht.

Wanneer de camera detecteert dat dit het geval is, wordt de foto doorgezet naar het CJIB. Daar wordt door een agent gekeken of er inderdaad sprake is van smartphonegebruik achter het stuur. In dat geval valt er bij de eigenaar van het voertuig een boete van 240 euro op de deurmat. Mocht er iemand anders zitten dan de kentekenhouder, dan moet diegene dat aangeven bij de politie.

In de afgelopen maanden is het systeem getest in Nederland. Volgens de politie zijn er op één dag door twee camera’s 400 mensen bekeurd. In Australië is het systeem al langer actief, in Europa is Nederland het eerste land waar de speciale smartphone-camera’s uitgerold worden.