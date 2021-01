Weet ik Veel 2021: speel de vragen thuis mee met de app

Er gaat weer een nieuw seizoen van start van de kennisquiz ‘Weet ik Veel’. In seizoen 10, dat begint op 2 januari 2021 kun je ook weer meespelen via de Weet ik Veel app.

Weet ik Veel 2021 app

RTL4 pakt het snel aan, als het gaat om een nieuw seizoen van de quiz ‘Weet ik Veel’. Nadat het laatste seizoen in oktober werd afgerond, begint 2 januari het tiende seizoen van het spel. Uiteraard kun je ook in 2021 weer meedoen met ‘Weet ik Veel’.

Via de Weet ik Veel app 2021 kun je iedere zaterdagavond meespelen vanaf de bank. Door de applicatie bij het beginnen van het programma te starten, kan de audio gesynchroniseerd worden met de televisie. Op die manier loopt de app gelijk met de televisieuitzending. Je krijgt dezelfde vragen als het spelers op tv en per vraag heb je een bepaalde tijd de tijd om je antwoord in te geven.

In het spel is er het publiek dat bestaat uit studenten met een HBO of universitaire opleiding en drie BN’ers. De quiz bestaat uit vijftig meerkeuzevragen. De presentatie van de quiz is in handen van Beau van Erven Dorens.

De eerste uitzending van Weet ik Veel 2021 wordt uitgezonden op zaterdag 2 januari om 20:30 uur, op RTL4. De app kun je downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.