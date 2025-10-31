Close Menu
    woensdag 13 mei
    Trending
    WhatsApp reacties header
    Nieuws

    WhatsApp laat je binnenkort groepschats uit andere chat-apps gebruiken

    Stefan HageDoor Geen reacties1 minuut leestijd

    WhatsApp werkt aan een functie die het mogelijk maakt om als gebruiker te chatten met andere gebruikers uit andere chat-apps. Al eerder gingen er berichten rond dat WhatsApp een koppeling krijgt met andere chat-apps.

    Andere groepschats in WhatsApp

    WhatsApp zal een optie aan de chat-app toevoegen, waarbij het mogelijk wordt gemaakt dat gebruikers van andere chat-apps kunnen deelnemen aan groepschats. Het is een gevolg van gewijzigde regelgeving van de Europese Unie. De DMA-wetgeving verplicht grote (online) platformen om hun dienst te laten werken met andere diensten, zonder beperkingen.

    WhatsApp third-party groepen

    Gebruikers krijgen de mogelijkheid om in chatgesprekken, niet alleen chats te delen via andere apps, maar ook het verzenden van foto’s, video’s, spraakberichten en documenten behoort tot de mogelijkheden. Volgens Wabetainfo ontbreekt de mogelijkheid om stickers te verzenden via deze weg, of om berichten te versturen die binnen een bepaalde tijd verdwijnen.

    Wanneer de functie beschikbaar is, kun je kiezen om een één-op-één gesprek te maken met een gebruiker in een andere berichtendienst. Ook kan gekozen worden om een groepschat te maken, waaruit juist gebruikers van andere apps kunnen deelnemen.

    WhatsApp Messenger
    WhatsApp Messenger
    Download QR-Code
    WhatsApp Messenger
    Ontwikkelaar: WhatsApp LLC
    Prijs: Gratis

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Lees ook

    WhatsApp icon
    WhatsApp komt met nieuwe omslagfoto-functie29/10/2025
    WhatsApp
    WhatsApp met oktober-update: bewegende foto’s, thema’s en meer30/09/2025
    WhatsApp header
    WhatsApp komt met vertaalfunctie voor chats24/09/2025
    WhatsApp videobellen
    WhatsApp werkt aan nieuwe ‘voicemail-functie’ voor oproepen25/08/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2026 DroidApp