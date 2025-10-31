WhatsApp laat je binnenkort groepschats uit andere chat-apps gebruiken

WhatsApp werkt aan een functie die het mogelijk maakt om als gebruiker te chatten met andere gebruikers uit andere chat-apps. Al eerder gingen er berichten rond dat WhatsApp een koppeling krijgt met andere chat-apps.

Andere groepschats in WhatsApp

WhatsApp zal een optie aan de chat-app toevoegen, waarbij het mogelijk wordt gemaakt dat gebruikers van andere chat-apps kunnen deelnemen aan groepschats. Het is een gevolg van gewijzigde regelgeving van de Europese Unie. De DMA-wetgeving verplicht grote (online) platformen om hun dienst te laten werken met andere diensten, zonder beperkingen.

Gebruikers krijgen de mogelijkheid om in chatgesprekken, niet alleen chats te delen via andere apps, maar ook het verzenden van foto’s, video’s, spraakberichten en documenten behoort tot de mogelijkheden. Volgens Wabetainfo ontbreekt de mogelijkheid om stickers te verzenden via deze weg, of om berichten te versturen die binnen een bepaalde tijd verdwijnen.

Wanneer de functie beschikbaar is, kun je kiezen om een één-op-één gesprek te maken met een gebruiker in een andere berichtendienst. Ook kan gekozen worden om een groepschat te maken, waaruit juist gebruikers van andere apps kunnen deelnemen.