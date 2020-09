Wie is de Mol?-app klaar voor jubileumseizoen 2020: doe mee

Je kunt dit jaar de jubileumeditie gaan bekijken van Wie is de Mol? In seizoen 2020 wordt het 20-jarig jubileum gevierd in Toscane en met de app kun je weer meedoen.

Wie is de Mol app

Er staat een nieuw seizoen klaar van Wie is de Mol? Ook dit jaar kun je weer de applicatie gebruiken om je zinnen te zetten op de winnende kandidaat. Samen met je vrienden, collega’s of familie kun je deelnemen aan een poule.

Met de nieuwe versie van de app is er een nieuw design, verdien je extra punten door wekelijks de testvraag te beantwoorden en zijn er verschillende andere verbeteringen doorgevoerd.

Door de mol te ontmaskeren kun je steeds punten verdienen. Als eerst zet je zelf je punten in op de door jou verdachte kandidaten van het programma. AVROTROS zegt hierover het volgende; De focus van het spel ligt op het verdenken van jouw Mol(len). Je start met 100 punten. Wekelijks zet je jouw punten in op de kandidaat/ kandidaten die jij verdacht vindt.

Blijft/blijven jouw Mol(len) in het spel? Dan worden je punten verdubbeld! Heb je een gedeelte ingezet op de kandidaat die afvalt, dan ben je die punten kwijt. Als je alle punten hebt ingezet op de afvaller dan ben je al je punten kwijt. Denk dus strategisch en speel tactisch!

De eerste aflevering van het jubileumseizoen 2020 begint op zaterdag 5 september om 20:30 op NPO 1. Versie 5.0 van de app kun je hieronder downloaden.