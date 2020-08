Xiaomi Mi 9T Pro ontvangt beveiligingsupdate van juli 2020

Xiaomi rolt in Nederland een nieuwe update voor de Xiaomi Mi 9T Pro. De smartphone van de fabrikant ontvangt een nieuwe security-patch. Het is een vrij omvangrijke update.

Xiaomi Mi 9T Pro: juli-patch

Gebruikers van de Xiaomi Mi 9T Pro kunnen een nieuwe update downloaden voor hun smartphone. De telefoon van de fabrikant wordt bijgewerkt naar beveiligingsupdate juli 2020. Tom maakt melding van deze update aan ons. Met deze patch worden enkele tientallen kwetsbaarheden in het Android-systeem aangepakt. Volgens de changelog is dat de enige verandering, ondanks dat het een vrij flinke update is met een grootte van 381MB.

Wanneer de update voor jouw toestel beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je smartphone.