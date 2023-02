Xiaomi 13 aankondiging op MWC: volg de livestream

Vandaag hebben we de eerste grootste aankondiging van het Mobile World Congress van 2023. Xiaomi trapt dit jaar af met de aankondiging van de Xiaomi 13-serie. Wil je niets missen? Dan kun je hier de livestream volgen.

Xiaomi 13 livestream

DroidApp is afgereisd naar Barcelona om alles rondom de smartphonewereld te bekijken bij het Mobile World Congress. Morgen gaat de beurs zelf officieel van start, maar onder andere Xiaomi trapt al eerder af. Vandaag is de aankondiging van de Chinese fabrikant en het merk zal in ieder geval aftrappen met de Xiaomi 13, de Xiaomi 13 Pro en wie weet zien we vandaag ook de Xiaomi 13 Lite. De fabrikant heeft de serie eerder al aangekondigd voor China. Maar nu kunnen we de Europese aankondiging verwachten.

Er is al het nodige uitgelekt over de toestellen. Zo weten we dat de voor de Xiaomi 13 en de 13 Pro weer samengewerkt wordt met Leica, om zo de beste camerakwaliteit te kunnen bieden. Bij de Lite gaan berichten over een functie die doet denken aan Apple iOS; waarbij het Dynamic Island uit de iPhone 14-modellen ook op de Xiaomi 13 Lite te zien is. Er gaan verder nog berichten rond dat Xiaomi nog meer nieuwe producten wil laten zien. Of dat het geval is, en wat Xiaomi allemaal van plan is, dat horen we vandaag.

Om 16:00 uur Nederlandse tijd begint de persconferentie. Natuurlijk zal DroidApp je op de hoogte houden. Wil je zelf meekijken, dan kun je hieronder de livestream bekijken.