Xiaomi deelt lijst: deze smartphones krijgen niet langer updates

Xiaomi heeft een overzicht gepubliceerd met de toestellen die niet meer hoeven te rekenen op updates. In totaal gaat het om 73 toestellen die niet langer meer bijgewerkt worden met een update, net als enkele Redmi-apparaten.

Xiaomi-toestellen zonder updates

Op het internet heeft Xiaomi een overzicht gedeeld met welke toestellen niet langer meer bijgewerkt worden met updates. Het gaat om 41 toestellen die door Xiaomi zelf zijn uitgebracht. De 32 andere modellen zijn uitgebracht onder het Redmi-merk. Het gaat veelal om oudere modellen die al langere tijd geleden zijn uitgebracht door de Chinese fabrikant. Daarnaast zijn niet alle modellen verschenen op de Europese en Nederlandse markt.

In de lijst die door Xiaomi is gedeeld zien we ook enkele toestellen die verschenen met Android One, zoals de Mi A2. Ook voor dat toestel en de Mi A2 Lite houden de updates op. Het overzicht van de toestellen waarvoor de updates niet meer verschijnen, hebben we hieronder voor je neergezet.

