Xiaomi Redmi Note 10 (Pro) en Galaxy Tab S5e krijgen nieuwe update

Nieuwe updates staan er klaar voor verschillende toestellen. Samsung heeft een update klaargezet voor de Galaxy Tab S5e, Xiaomi voor twee van haar smartphones uit de Redmi Note 10-serie.

Xiaomi Redmi Note 10 (Pro) update

Marco laat ons weten dat er een nieuwe update klaarstaat voor de Xiaomi Redmi Note 10 Pro. De nieuwe update, die het toestel bijwerkt naar MIUI 12.5.6, is ook beschikbaar voor de Xiaomi Redmi Note 10. De twee smartphones van het merk krijgen met de update de beveiligingsupdate van oktober. Verder belooft Xiaomi geoptimaliseerde systeemprestaties en verbeterde stabiliteit. Zover bekend worden verder geen nieuwe functies of grote veranderingen doorgevoerd.

Galaxy Tab S5e

Een nieuwe update staat ook klaar voor de Samsung Galaxy Tab S5e. Patricia maakt melding van een update die 760MB groot is. We zien beveiligingsupdate september, samen met wat verbeteringen. Voor Multi-Window en Edge-venster belooft Samsung verbeteringen voor de gebruiksvriendelijkheid. Een nieuwe functie die toegevoegd is, is Labs. Hiermee kun je voortaan ervoor zorgen dat er een app in Multi-Window geopend kan worden, terwijl deze feature niet officieel ondersteuning daarvoor biedt. Verder kun je Edge-venster nu vastzetten als een taakbalk, zodat je deze altijd snel kunt bereiken. We kennen deze functie van de Galaxy Z Fold 3.