Youfone verhoogt prijzen van abonnementen

Youfone is een sim-only provider welke gebruik maakt van het netwerk van KPN. De provider heeft nu bekend gemaakt dat de prijzen van de abonnementen worden verhoogd. De verhoging loopt uiteen tussen de vijftig eurocent en drie euro.

Hogere prijzen bij Youfone

Zonder er veel ruchtbaarheid aan gegeven te hebben, heeft telecomprovider Youfone de prijzen van haar abonnementen verhoogd. In sommige gevallen gaat het om een prijsverhoging van meerdere euro’s per maand. De wijzigingen zijn vanaf deze maand ingegaan, zo laat Youfone weten in een mailing die DroidApp heeft ontvangen.

Alle bundels die de provider aanbiedt als sim-only abonnement, worden in prijs verhoogd. Bij de bundel met 200 minuten en 500MB, wat tevens het goedkoopste abonnement is, gaat het om een prijsstijging van €0,50, naar een maandbedrag van 5,00 euro. Een bundel met onbeperkt bellen kostte tot dusver 2,00 euro per maand bovenop je abonnement, dat wordt nu drie euro. De grootste prijsstijging zit in het abonnement met 15GB en 200 belminuten. Die combinatie komt voortaan uit op 15,00 euro per maand, waar dit eerder 12,00 euro per maand was.

De abonnementen met hun nieuwe prijzen hebben we hieronder in de tabel gezet.

200 min + 500MB €5,00 (+ €0,50 p/m) 200 min + 2GB €7,50 (+ €0,50 p/m) 200 min + 6GB €10,00 (+ €1,50 p/m) 200 min + 10GB €12,50 (+ €2,50 p/m) 200 min + 15GB €15,00 (+ €3,00 p/m) 200 min + 20GB €17,50 (+ €2,00 p/m)

De vernieuwde abonnementen van Youfone zijn vanaf nu verkrijgbaar bij Youfone.