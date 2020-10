YouTube komt met nieuwe functies voor verbeteren app: nieuwe gestures

YouTube heeft een aantal nieuwe features aangekondigd die het bekijken van video’s een stuk beter moet maken. Er zijn nieuwe gestures bijvoorbeeld, die het bedienen van de app makkelijker maken.

Gestures in YouTube app

Google, eigenaar van YouTube, heeft een reeks nieuwe functies aangekondigd die we binnenkort tegen gaan komen in de Android (en iOS) app van YouTube. De applicatie wordt uitgebreid met handige gestures. Door op het scherm omhoog te vegen kun je de video openen in volledig scherm. Een veeg naar beneden sluit de schermvullende weergave weer uit.

Eerder was er al de functionaliteit om snel terug- of door te spoelen in een video. Dit kan door dubbel te tikken aan de zijkant van een video. Tijdens het bekijken van een video kan de app ook de suggestie geven om het scherm te roteren, waarbij je een knop te zien krijgt om dit direct te doen.

Een andere verbetering heeft te maken met hoofdstukken in een video. Je hebt sneller toegang tot de hoofdstukken en kunt er direct naartoe navigeren. Ook de autoplay knop wordt verplaatst naar de bovenkant van het scherm. Ditzelfde geldt voor de knop voor ‘Closed Captions’, de zogenaamde ondertitels.

De functionaliteit wordt binnenkort uitgerold naar de Android-app van YouTube. Het kan even duren voordat deze bij iedereen beschikbaar is.