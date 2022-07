EK Vrouwenvoetbal 2022: volg het met deze apps

Vandaag begint het Europees Kampioenschap vrouwenvoetbal. Op dit moment is Nederland titelhouder, blijft dat na dit EK zo? Met deze apps kun je alles van het vrouwenvoetbal volgen.

Vrouwenvoetbal apps

Met de wedstrijd Engeland tegen Oostenrijk start vanavond het EK vrouwenvoetbal. De oranje leeuwinnen mogen zich net als 15 andere teams gaan bewijzen tijdens het kampioenschap. Het toernooi vindt plaats van 6 juli tot en met 31 juli 2022, met in totaal 31 wedstrijden. Engeland is het enige land dat zich kandidaat stelde voor het EK vrouwenvoetbal van 2022. Zij organiseren dan ook dit voetbalkampioenschap.

Wil je niets missen, dan zijn er een aantal apps waarmee je alles kunt volgen van de voetbalvrouwen. Die apps hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Women’s EURO 2022 app

De officiële Women’s EURO 2022 app brengt je het belangrijkste wat je nodig hebt voor het EK Vrouwenvoetbal. Je hebt toegang tot de wedstrijden die gespeeld worden; vandaag maar ook in de rest van de dagen. Je kunt de klassementen bekijken en zien in welk stadion de wedstrijd gespeeld wordt. Uiteraard krijg je live updates over de wedstrijd, zijn er interviews, analyses en statistieken over ieder team. Je kunt hierbij ook zelf teams volgen zodat je niets hoeft te missen. Verder kun je notificaties instellen bij verschillende gebeurtenissen en vind je het laatste nieuws in de Women’s EURO 2022 app. Ben je in Engeland, dan kun je zien welke evenementen er in de buurt zijn, en kun je er terecht voor de plattegronden.

Google Discover

Deze optie kun je direct gebruiken zonder nog een app te installeren. Ga naar Google Discover, ofwel de Google widget, en zoek direct op EK Vrouwenvoetbal. Je ziet dan direct de nodige informatie. Denk aan de komende wedstrijden, actuele standen en gebeurtenissen. Je kunt de actuele tussenstand (live-score) vastzetten zodat deze als een drijvend venster over je openstaande apps getoond wordt. Verder kun je bijvoorbeeld meldingen inschakelen en zie je bij wedstrijden het verloop van de wedstrijd.

NOS app

De app van de NOS kun je niet alleen gebruiken voor het algemene nieuws; ook voor sport is de app prima te gebruiken. Onderin beeld vind je in de navigatiebalk de optie ‘Sport’. Hier vind je tussen alle andere sportwedstrijden die momenteel plaatsvinden, zoals de Tour de France, dinformatie over het EK Voetbal voor vrouwen. Via de NOS app kun je de livestream volgen van de wedstrijden, zodat je direct kunt meekijken. Dit kan met alle wedstrijden.

KNVB Oranje

Wil je van alles rond de oranje leeuwinnen op de hoogte blijven? Dan kan de KNVB Oranje app niet ontbreken op je smartphone. Met deze applicatie blijf je namelijk helemaal op de hoogte van wat er speelt met het Nederlandse team. Van de wedstrijden van het Nederlands elftal worden statistieken en details getoond, en natuurlijk heb je toegang tot het laatste nieuws. Ook is er de Fanzone met verschillende tools en kun je tickets voor verschillende wedstrijden aanschaffen.