Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra preview: hands-on en eerste indruk

Samsung heeft zojuist haar drie nieuwste smartphones aangekondigd; de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra. DroidApp heeft er al even mee mogen spelen. Wat zijn onze eerste bevindingen?

Galaxy S21 preview

Een paar maanden eerder dan normaal heeft Samsung de nieuwe S-serie aangekondigd. Vandaag konden we kennis maken met de Galaxy S21-serie; bestaande uit de Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra. De drie smartphones hebben we bij DroidApp al even aan de tand mogen voelen en dus is het tijd om onze eerste bevindingen te delen.

Samsung Galaxy S21

We beginnen met de Samsung Galaxy S21, welke beschikbaar komt in vier kleuren, waaronder de roze kleur. Ik vind de matte afwerking erg mooi. De kleur van de achterkant zie je terug aan de randen van het scherm. Compact is niet het goede woord, maar door zijn minder grote omvang ligt de S21 verrassend goed in de hand. Daarnaast is hij met een gewicht van 172 gram relatief licht.

Waar wel alle drie de toestellen in de S21-serie mee kampen is dat ze allemaal enorm glad zijn. We raden op voorhand al af ze zonder hoesje te gebruiken. Voor je het weet glijden ze uit je hand of van de bank. Het toestel reageert snel, zoals je dat mag verwachten van een high-end smartphone. Ik moet eerlijk zeggen dat je niet direct het idee hebt dat je een plastic smartphone in je handen hebt, maar voor de prijs van de toestellen, mag je eigenlijk wel wat meer premium materialen verwachten.

De kleuren waarin het toestel in Nederland zal verschijnen, zie je terug in de foto. Dit betekent dat je bij de S21 kunt kiezen uit vier kleuren, waaronder een roze kleur.

Galaxy S21+

Een slag groter is de Galaxy S21+. Deze heeft ondanks een gewicht van dertig gram meer en wat ruimere afmetingen geen verschil met de S21. Het scherm is een 6,7 inch paneel en zit daarom tussen het reguliere model en de Ultra in. De roze kleur waarin de S21 is te verkrijgen, komt niet naar de andere twee modellen uit de serie.

De S21+ verschijnt in totaal in vijf kleuren, waarbij de Phantom Red en Phantom Gold alleen via de online winkel van Samsung verkocht worden. Qua gebruiksgemak en mogelijkheden zijn de specificaties gelijk aan die van de S21. De accucapaciteit van de Galaxy S21 Plus is wel nog wat hoger; 4800 mAh tegenover 4000 mAh bij de Galxy S21.

Opvallend is dat bij alle drie de smartphones is gekozen voor een zogenaamd plat scherm. Dit betekent dat de randen niet doorlopen aan de zijkant van de devices. Bij de vorige generaties was dit nog wel het geval. Tevens heeft Samsung afscheid genomen van het Bixby-scherm. Je hebt vanaf nu de mogelijkheid om Google Discover te gebruiken op het meest linkse startscherm.

Galaxy S21 Ultra

Compleet andere koek is de Galaxy S21 Ultra, die wel echt anders is dan de twee andere modellen uit de S21-serie. Persoonlijk vind ik de Ultra echt een groot bakbeest. Je moet over grote handen beschikken, wil je hem lekker in de hand hebben liggen. Daarbij is hij ook nog eens erg zwaar, met een gewicht van 228 gram. Ik vind hem zelf wat lomp ogen. Hij is erg groot en bij de camera-module is het toestel nog dikker.

Daar staat wel een uitgebreide smartphone tegenover. Voor het eerst in de Galaxy S-serie kun je gebruik maken van de S Pen. Dit werkt dan ook echt alleen bij de S21 Ultra, de pen doet niks bij de twee andere modellen uit de S21-serie. Je kunt de pen van een Galaxy Note-gebruiken, al haal je daarmee niet alles uit de S Pen, zo vertelt Samsung ons.

Ondanks dat je een flinke prijs betaalt voor het toestel, krijg je de S Pen er niet bij cadeau. Die kun je kopen voor een bedrag van 40 euro. Als je dit doet, krijg je ook de bijbehorende case erbij, waarin je de pen kunt opbergen. Hier heeft Samsung creatief over nagedacht, maar maakt het toestel nóg groter. Aan de linkerkant van het hoesje kun je namelijk de S Pen netjes opbergen, maar persoonlijk had ik het nog beter gevonden dat je hem gewoon in het toestel kon stoppen, zoals we kennen van de Galaxy Note.

Een andere key-feature van de Samsung Galaxy S21 Ultra is natuurlijk de camera. Die kan ook niet missen met deze enorme cameramodule. Er is een 108 megapixel sensor, samen met een 12MP groothoeklens en tweemaal een 10MP telelens. De mogelijkheden zijn hiermee eindeloos. Space Zoom is een naam die ook bij de Ultra weer terugkomt. Hiermee kun je 100x inzoomen, zoals we dat ook bij de Galaxy S20 Ultra zagen. Ik betwijfel wel de voordelen ervan, het is namelijk digitale zoom wat gebruikt wordt, iets dat nooit ten goede komt aan de kwaliteit van de foto.

Gaaf vind ik, en dat is ook op de S21 en S21+ te vinden, de Director View in de videocamera. Hiermee kun je direct schakelen tussen de normale, zoom of groothoeklens en zie je direct, in het scherm, al wat je dan op beeld krijgt. Tevens kan tegelijkertijd de front-camera geactiveerd worden, zodat je ook jezelf in de video kunt verwerken.

Conclusie

Samsung heeft weer een set mooie toestellen uitgebracht, maar de echte innovatie, zien we niet. Het zijn verbeteringen op de Galaxy S20-serie, met een nieuwe (Exynos 2100) processor en de S Pen voor de Ultra. Een uitgebreide review zal uit moeten wijzen of de nieuwe serie nog meer verbeteringen in huis heeft dan de S20-serie. We hopen vooral op verbeteringen in de accuduur. In onze Galaxy S20 review waren we namelijk niet te spreken over de batterijduur en was deze waardeloos. Het is een pijnpunt van de Exynos-chipset, want in onze Galaxy S20 FE review bewees de 5G-versie met Snapdragon-processor, dat Samsung wel degelijk een goede accuduur neer kan zetten.

Anders is het ook. De telefoons worden niet meer met oplader geleverd, die moet je optioneel kopen. De lader die los verkocht wordt laadt de toestellen met 25W op, geen baanbrekende snelheid in vergelijking met de concurrentie. Daarnaast is het niet langer meer mogelijk het geheugen uit te breiden van de drie toestellen.

Zodra we het toestel binnen hebben om te reviewen, zullen we hier uitgebreid mee aan de slag gaan!

Wil je niet langer wachten op de S21? Je kunt ze vanaf nu pre-orderen, waarbij je gratis cadeautjes krijgt.

