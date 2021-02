6 handige schaats-apps voor Android

Ieder jaar is er de vraag “Komt er een Elfstedentocht?”. Met de koude dagen is de kans dat je kunt schaatsen steeds groter. DroidApp zet de beste schaats-apps voor Android voor je op een rij. Zo kan je helemaal voorbereid je schaatsen aantrekken en de bevroren sloten op.

Schaats apps voor Android

Wanneer het langere tijd vriest bevriezen de sloten en wateren. De koude dagen met temperaturen onder het vriespunt, vergroten de kans op schaatsplezier. Als het ijs dik genoeg is kun je de schaatsen aantrekken. In deze app-special zetten we de beste schaats-apps voor Android voor je op een rij.

Sprint

De app ‘Sprint’ van de KNSB meet je je schaatsprestaties met de snelheid, tijd en afstand. Je ziet middels GPS precies welke route je hebt afgelegd en ook kun je meldingen en hotspots toevoegen om je route leuker en veiliger te maken. Je routes kun je opslaan en delen met andere app-gebruikers. Is het schaatsseizoen voorbij, dan kun je de app ook gebruiken voor het skeeleren.

Ice Skating Tips

Nog niet zo ervaren met het schaatsen op ijs? Dan vind je handige stap-voor-stap uitleg in de app Ice Skating Tips. De informatie is helaas alleen Engelstalig maar dit wordt verduidelijkt met plaatjes. Hoe blijf je op het ijs staan, hoe moet je sturen met schaatsen en wat zijn de beste bewegingen? In deze handige schaats tips app vind je ook bijvoorbeeld hoe je kunt stoppen. Tevens zijn er verschillende tips hoe je meer zelfvertrouwen krijgt op het ijs.

Ice Skating 101

Een andere applicatie die je helpt met het schaatsen, is Ice Skating 101. Middels tekst, een afvinklijst en YouTube-filmpjes leer je stap voor stap de beste tactieken voor op het ijs. Zowel voor de beginnende schaatsers als de gevorderde fanatiekelingen biedt de app verschillende tutorials die van pas kunnen komen bij het schaatsen. Ben je al wat verder gevorderd, dan kun je verschillende ‘kunstjes’ oefenen.

Google Fit

Fitness-apps, zoals Google Fit, laten je de verschillende sportprestaties bijhouden. Zo kan je ook een activiteit starten voordat je begint met schaatsen. Je ziet in de app direct hoeveel meter of kilometer je hebt afgelegd op de schaats, hoe lang je al onderweg bent en hoeveel calorieën je hebt verbrandt. Ook andere fitness-apps zoals bijvoorbeeld Runtastic laten je realtime en live je schaatsrondje bijhouden. Je kunt je afgelegde route na afloop op de kaart bekijken.

Weer-app

Altijd handig tijdens het schaatsen; een goede weer-app. Want blijft het vriezen en kan je morgen weer schaatsen? Of kan je beter vandaag nog even je rondje afmaken? In onze uitgebreide weer-app test 2020 vind je een uitgebreide test met het onderzoek naar de beste weer-app. Er zitten namelijk grote verschillen in.

Schaatstijden

Met de app Schaatstijden heb je een minimalistische overzichtelijke schaats-app op je smartphone staan. Van de verschillende schaatswedstrijden in binnen- en buitenland kan je de tijden opzoeken. Het is niet mogelijk om zelf schaatstijden bij te houden. Maar het is wel interessant om te zien in hoeveel tijd bijvoorbeeld Ireen Wüst de 500 meter afreed.

Gepubliceerd op 15 januari 2017, bijgewerkt op 10 februari 2021