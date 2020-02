Deze quiz is voor jou app: speel mee met de spelshow op SBS6

SBS6 zendt op zaterdagavond een nieuw programma uit; Deze quiz is voor jou. Met de bijbehorende app speel je thuis vanaf de bank mee met Linda de Mol.

Deze quiz is voor jou app

Linda de Mol vult de zaterdagavond weer met een eigen spelshow. Tijdens de ‘Deze quiz is voor jou’ moeten BN’ers zoveel mogelijk geld verdienen door vragen in de quiz goed te beantwoorden. Het geld dat opgehaald wordt, is voor iemand uit het publiek die dat goed kan gebruiken. Diegene weet dat niet van zichzelf.

Deze quiz is voor jou bestaat uit drie rondes met elk 15 vragen. Er zijn in totaal acht afleveringen waarbij elke aflevering vier BN’ers het opnemen tegen elkaar. Volgens SBS6 is de show ouderwets gezellig. Je hoeft niet alleen maar te kijken, want met de Deze quiz is voor jou app kun je thuis meespelen op de bank. Leuk om het op te nemen tegen je vrienden en familie!

In de Deze quiz is voor jou app vind je alle vragen die ook tijdens het tv-programma worden gespeeld. Je speelt dus live mee. De ene keer zijn het multipule-choice vragen, de andere keer dien je de gegeven antwoorden in een goede volgorde te zetten of door de juiste antwoorden bij elkaar te zetten. Dit alles moet je binnen de gestelde tijd doen.

Vanaf zaterdag 1 februari is ‘Deze quiz is voor jou’ te zien bij SBS6 om 20:00 uur. Heb je alle 15 vragen goed, dan maak je kans op geldprijzen. De applicatie kun je via onderstaande button downloaden uit de Google Play Store voor Android.