3 redenen waarom de Samsung Galaxy S20 FE een geweldige smartphone is (adv)

Samsung heeft een lange geschiedenis met toestellen en is sinds het begin van Android al actief met Android-toestellen. De Galaxy S20-serie werd onlangs uitgebreid met de Galaxy S20 FE, en dit is een geweldig fijne smartphone, maar waarom?

De pluspunten van de Galaxy S20 FE

We schreven het al in onze Samsung Galaxy S20 FE review; deze smartphone heeft ons absoluut overtuigd. De letters ‘FE’ in de naam van dit model, staan voor Fan Edition. Samsung heeft daarbij het beste van het beste verpakt in het toestel dat deze naam dus mag dragen. Niet alleen zit het toestel vol met de beste hardware, ook ben je voorlopig zoet met het toestel.

De Samsung Galaxy S20 FE is uitgerust met een 6,5 inch Super AMOLED-scherm met een verversingsfrequentie van 120Hz. Hierdoor loopt alles heerlijk vlot over het scherm. Verder is deze Fan Edition uitgerust met een triple-camera, lekker veel werkgeheugen en een goed werkende vingerafdrukscanner in het scherm. Wij zijn vooral positief over de 5G-versie van de S20 FE. Deze heeft een erg goede accuduur en voert zijn taken razendsnel uit. Maar wat zijn de échte drie pluspunten van dit toestel?

Kleuren

De tijd dat smartphones vooral in het wit of zwart uitgebracht worden ligt (gelukkig?) alweer een tijdje achter ons. Zo duikt bijvoorbeeld blauw weer vaker op. Bij de Samsung Galaxy S20 FE kun je je lol helemaal op, want het toestel is te koop in maar liefst zes verschillende kleuren. Kies je voor het neutrale Cloud Navy, het zachte Cloud Lavender, het rustgevende Cloud Mint, of voor het duidelijke Cloud Red? Koop je de S20 FE bij Samsung zelf, dan kun je ook nog uit de kleuren Cloud White en Cloud Orange kiezen. Keuze genoeg!

Camera

Samsung heeft een naam hoog te houden als het gaat om smartphonecamera’s. Zoals we in de review al schreven; dat zien we ook terug bij de Galaxy S20 FE. Deze smartphone is voorzien van een hele fijne camera. Niet alleen overdag, maar juist ook in de donkere uren. Een foto tijdens het kerstdiner, met pakjesavond of gewoon van de sterrenhemel is voor de Galaxy S20 FE geen probleem. Wil je meer in je beeld krijgen, dan kun je de groothoeklens gebruiken. De foto’s die je met het toestel maakt spatten van het scherm af. Ditzelfde geldt voor de video’s die van hoge kwaliteit zijn.

Updates

Samsung heeft serieus werk gemaakt van het updatebeleid voor de Samsung Galaxy S20 FE. Deze telefoon kan lange tijd rekenen op updates. Vanuit de doos draait het toestel op Android 10. Samsung heeft eerder beloofd drie Android OS-updates uit te brengen voor de toestellen uit de S-serie. Daarbij wordt de telefoon ook tenminste drie jaar lang ondersteund op het gebied van beveiligingsupdates. Dit betekent dat we na Android 11 en Android 12, ook nog Android 13 voor de Galaxy S20 FE kunnen verwachten. Een erg fijne gedachte!

Genoeg te bieden

Samsung heeft met de Galaxy S20 FE genoeg te bieden. Het is een smartphone waar je lange tijd plezier van zult hebben. Bestellen kan natuurlijk direct bij Samsung zelf.