Alleen vandaag nog: flink voordeel op Xiaomi smartphones, fitnesstrackers en meer

We kwamen weer een nieuwe deal tegen die mogelijk interessant voor je is. Op zoek naar een Xiaomi smartphone, smartwatch of fitnesstracker; je kunt ze in de komende uren met veel korting aanschaffen.

Xiaomi in de aanbieding

Ben je op zoek naar een nieuwe betaalbare smartphone, smartwatch, fitnesstracker of een ander product van Xiaomi? Dan hebben we een interessante aanbieding voor je gevonden.

Met de Bol.com dagdeals krijg je alleen vandaag flinke korting op verschillende producten van Xiaomi. Hieronder hebben we enkele aanbiedingen voor je uitgelicht. Denk bijvoorbeeld aan de gloednieuwe Poco X3 Pro, voorzien van een flinke 5160 mAh accu, Android 11, quad-camera en 6,67 inch 120Hz scherm. Verder is de Xiaomi Mi Band 5 fitnesstracker flink afgeprijsd en scoor je de Poco M3 voor 129 euro of de Xiaomi Mi 10T Pro met extra voordeel. Zoals gezegd is de aanbieding alleen vandaag nog geldig. Morgen zijn er weer andere dagdeals.

