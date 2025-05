Android 14 uitrol ging drie keer sneller dan Android 15

De uitrol van de update naar Android 15 gaat veel minder snel, dan toen Android 14 werd uitgerold. Uit nieuwe cijfers van Google blijkt dat slechts 4,5 procent van de Android-toestellen op de nieuwste Android-versie draait. De oorzaak lijkt (deels) bij Samsung te liggen.

Weinig toestellen op Android 15

Zeven maanden geleden kwam Google met de introductie van Android 15. Deze nieuwe Android-versie is echter pas op 4,5 procent van de Android-toestellen te vinden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die Google naar buiten heeft gebracht. Daarmee wordt Android 15 veel trager uitgerold dan toen Android 14 beschikbaar kwam. Dat stond na dezelfde periode op een marktaandeel van 13 procent.

Op dit moment is Android 14 ook nog de meest populaire versie. Op de peildatum van 1 april 2025 draaide 27,4 procent van de Android-apparaten op deze versie. Op 16,8 procent van de toestellen vind je Android 13 terug. Android 12 is weer wat minder populair met een aandeel van 12,8 procent, terwijl Android 11 terug te vinden is op 15,9 procent van de apparaten.

De reden dat de uitrol van Android 15 veel trager gaat, zou te maken hebben met Samsung. Dit is de grootste fabrikant van Android-apparaten en heeft een lange aanloop nodig gehad voordat het uitrollen van start ging. De eerste toestellen werden pas in april voorzien van de update. De Galaxy S24-modellen kregen de update sinds vorige week weer in Europa. Inmiddels zijn meer toestellen van Samsung al bijgewerkt.