Android Update Bulletin week 12: deze toestellen kregen updates

Een ontzettend drukke week vol met updates; dat is samengevat week 12 van 2022. In ons Android Update Bulletin zetten we op een rijtje welke smartphones en apparaten allemaal een update hebben mogen ontvangen.

Android updates in week 12

Deze week was het een week vol met updates. Verschillende fabrikanten hebben voor hun toestellen nieuwe updates beschikbaar gesteld. Samsung spande wel de troon. De Koreanen hebben in de afgelopen week veel toestellen bijgewerkt met de One UI 4.1 update die veel nieuws toevoegt. Dat zagen we onder andere terug bij de Galaxy S10-serie, waarbij we de vernieuwingen op een rijtje hebben gezet. Maar er waren meer updates. De updates van week 12 hebben we in onderstaand overzicht voor je op een rijtje gezet.

Google

Nokia

Poco

Poco X3 Pro: MIUI 13 met beveiligingsupdate februari

Samsung

Ontbreekt er een toestel in dit lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht!