Android Update Bulletin week 21: deze toestellen kregen updates

We hebben een nieuwe editie voor je van het Android Update Bulletin. Deze week is het een lange lijst, want veel smartphones werden in de afgelopen dagen bijgewerkt met een update. We zetten de details hiervan op een rijtje.

Update Bulletin – week 21

Iedere zondag hebben we een overzicht voor je met de toestellen die in de afgelopen week een update hebben mogen ontvangen. Het ene toestel kreeg een update naar een nieuwe Android-versie, een andere een beveiligingsupdate. Welke updates deze week zijn uitgerold, lees je in dit Android Update Bulletin.

Huawei

Motorola

OnePlus

Oppo

Oppo Reno 4: beveiligingsupdate mei 2021

Oppo Reno 4 Pro: beveiligingsupdate mei 2021

Poco

Poco X3 Pro: beveiligingsupdate mei 2021

Samsung

Xiaomi

Xiaomi Redmi Note 10 Pro: MIUI 12.5 met mei-patch

