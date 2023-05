Android Update Bulletin week 21: deze toestellen kregen updates

Het is weer zondag, en dus is het tijd om de balans op te maken van de verschenen updates. Welke smartphones, tablets en andere apparaten zijn bijgewerkt met een versie- of beveiligingsupdate? Dat zetten we op een rij in het Android Update Bulletin van week 21.

Android updates in week 21

DroidApp zet iedere week in een mooi overzicht, op een rij welke toestellen zijn geüpdatet in de afgelopen zeven dagen. Fabrikanten hebben namelijk in de afgelopen week verschillende apparaten bijgewerkt. Onder andere beveiligingsupdate mei 2023 kwam voorbij. OnePlus heeft van de week bekend gemaakt dat de 11, 10, 9- en 8-serie de OxygenOS 13.1 update kunnen verwachten. Deze is nog niet in Nederland aangekomen.

Heb je ook een update ontvangen, dan horen we het heel graag. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie apenstaartje DroidApp.nl. Dan kunnen wij hem meenemen in de berichtgeving! Extra toevoeging over de Google Play systeemupdates: omdat deze per toestel verschillend uitgerold worden (dus niet per model) is dit erg specifiek, daarom schrijven we hier niet over. Uiteraard schrijven we wel over de systeemupdates zelf. Zie bijvoorbeeld hier het artikel over de Google Play mei update.



Motorola

Motorola Edge 30: Android 13

Nokia

Nokia X20: beveiligingsupdate mei

Nokia 3.4: beveiligingsupdate mei

Samsung