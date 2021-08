Android Update Bulletin week 31: deze toestellen kregen updates

Met de vele smartphones op de markt is het soms lastig bij te houden welke telefoons updates hebben ontvangen. Gelukkig is daar het Android Update Bulletin van DroidApp. Welke toestellen hebben in week 31 updates ontvangen?

Android updates in week 31

We hebben meerdere weekoverzichten op DroidApp. Denk het overzicht met de nieuwste content van streamingdiensten. Zaterdag verscheen Nieuw op Netflix, Disney+, Amazon en Pathé Thuis de komende week (week 32). Ook hebben we iedere zondag een overzicht voor je met de updates die in de afgelopen week voor tablets en smartphones zijn verschenen. Die hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Google

Huawei

Huawei P30 Lite: beveiligingsupdate juni

Motorola

Nokia

OnePlus

Oppo

Xiaomi

Xiaomi Redmi Note 8T: beveiligingsupdate juli

Ontbreekt er een toestel in dit lijstje, laat dan een reactie achter onder dit bericht of per mail, zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht!