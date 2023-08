Android Update Bulletin week 33: deze toestellen kregen updates

Iedere week zetten we op DroidApp op een rijtje welke toestellen bijgewerkt zijn met een update. Dit noteren we in het Android Update Bulletin. Welke smartphones en tablets zijn in week 33 van 2023 bijgewerkt met een update?

Android updates in week 33

DroidApp zet iedere week neer welke toestellen in de afgelopen week zijn bijgewerkt met een nieuwe update. Dit kan een versie-update zijn, maar juist ook kleinere updates zoals een beveiligingsupdate. Dat is ook in week 33 gebeurd en dus is het tijd om de balans op te maken. Welke devices zijn in week 33 bijgewerkt met een update? Juist voor de Galaxy A80 en de Xcover 4S werd deze week bekend dat er geen updates meer voor zullen verschijnen. Samsung maakte verder bekend dat oudere foldables en tablets functies van de nieuwe modellen krijgen. Daarbij kun je met een oudere Samsung smartwatch functies van de Watch 6 verwachten.

Heb je ook een beveiligings- of Android-update ontvangen, dan horen we dat graag! Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie@DroidApp.nl. Dan nemen we je bericht mee in onze berichtgeving.

OnePlus

OnePlus 11: beveiligingsupdate juli

Samsung