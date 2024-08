Android Update Bulletin week 33: deze toestellen kregen updates

In week 33 zijn weer een reeks toestellen bijgewerkt met een nieuwe update. DroidApp licht iedere week de updates die in de afgelopen week zijn verschenen, uit in het Android Update Bulletin.

Android update in week 33

De 33e week van 2024 was weer een drukke week met updates. Gebruikers van verschillende toestellen hebben in deze week een nieuwe update aangeboden gekregen. DroidApp zet iedere week op een rijtje, welke toestellen zijn bijgewerkt met een update. Dit kan een Android-versie update zijn, maar ook een firmware-update zijn, of iets anders. De verschillende updates die er zijn, lichten we uit in onze handige Updategids. Samsung maakte onder andere bekend dat de Galaxy A-serie de Circle to Search functionaliteit krijgt.

Natuurlijk willen we met het Android Update Bulletin een zo compleet mogelijk beeld geven van updates die zijn verschenen. We horen graag van je, wanneer er een update klaarstaat voor je Android-toestel. Stuur ons een mailtje, met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

Nokia

Nokia X30: beveiligingsupdate augustus

Nokia G50: beveiligingsupdate augustus

OnePlus

OnePlus 12: beveiligingsupdate juli

Samsung