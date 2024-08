Android Update Bulletin week 32: deze toestellen kregen updates

Met het warme weer van vandaag denk je misschien liever aan strand, ijs en zonnen dan aan Android-updates. Maar ook deze week hebben we weer een nieuwe editie voor je van het Android Update Bulletin.

Android updates in week 32

De 32e week van het jaar was de week waarin beveiligingsupdate augustus verscheen. Onder andere Samsung maakte bekend welke eigen patches toegevoegd worden aan deze update. Daarbij heeft Google de Pixel-toestellen van verschillende verbeteringen voorzien. In deze editie van het Android Update Bulletin, zetten we op een rij welke toestellen in de afgelopen week een update hebben mogen ontvangen.

Natuurlijk willen we met het Android Update Bulletin een zo compleet mogelijk beeld geven van updates die zijn verschenen. We horen graag van je, wanneer er een update klaarstaat voor je Android-toestel. Stuur ons een mailtje, met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

Google

Samsung