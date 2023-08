Android Update Bulletin week 34: deze toestellen kregen updates

Een nieuwe editie van het Android Update Bulletin staat voor je klaar. In de afgelopen week, week 34, een hoop apparaten bijgewerkt, en die zetten we in dit overzicht.

Android updates in week 34

Week in, week uit gaat het bij fabrikanten door met updates. Dat zien we graag. Grote en kleinere updates komen voorbij. Dat was ook in de afgelopen week het geval. In het Android Update Bulletin zetten we zo nauwkeurig mogelijk op een rijtje welke updates er in de afgelopen week voor Android zijn verschenen. Hieronder het overzicht met de updates van week 34 van 2023. Van de week werd ook bekend dat de binnenkort aan te kondigen Fairphone 5 maar liefst acht jaar aan updates kan verwachten.

Heb je ook een beveiligings- of Android-update ontvangen, dan horen we dat graag! Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie@DroidApp.nl. Dan nemen we je bericht mee in onze berichtgeving.

Nokia

Nothing

Samsung