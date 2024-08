Android Update Bulletin week 34: deze toestellen kregen updates

Verschillende updates zijn ook in de afgelopen weken weer uitgerold. In ons Android Update Bulletin lees je precies welke toestellen bijgewerkt zijn met een update. Zit jouw toestel er tussen?

Android updates in week 34

In de vierendertigste week van het jaar zijn ook weer meerdere updates verspreid. Onder andere beveiligingsupdate augustus is meermaals voorbijgekomen in het nieuws. Belangrijk was ook de Circle to Search update voor verschillende modellen van Samsung. Er zijn meer updates verschenen, en die zetten we allemaal op een rijtje in het Android Update Bulletin van week 34.

Natuurlijk willen we met het Android Update Bulletin een zo compleet mogelijk beeld geven van updates die zijn verschenen. We horen graag van je, wanneer er een update klaarstaat voor je Android-toestel. Stuur ons een mailtje, met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

Motorola

Moto G73: beveiligingsupdate augustus

Samsung

Xiaomi