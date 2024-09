Android Update Bulletin week 36: deze toestellen kregen updates

Iedere zondag zet DroidApp op een rij welke updates er zijn verschenen. In dit Android Update Bulletin zetten we neer welke apparaten in week 36 zijn bijgewerkt naar een nieuwe versie.

Android updates in week 36

DroidApp geeft je gedurende de week vaak informatie over updates die zijn verschenen. Voor het complete beeld is er het Android Update Bulletin. Iedere zondag delen we een overzicht met je, met de updates die zijn uitgerold in de afgelopen week. Dit is het Android Update Bulletin van week 36. Deze week werd in ieder geval One UI 6.1.1 aangekondigd door Samsung, vol nieuwe mogelijkheden en opties.

Natuurlijk willen we met het Android Update Bulletin een zo compleet mogelijk beeld geven van updates die zijn verschenen. We horen graag van je, wanneer er een update klaarstaat voor je Android-toestel. Stuur ons een mailtje, met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

De nieuwste foldable in de Galaxy Z Fold 6 review

Google

OnePlus

OnePlus 12: beveiligingsupdate augustus met verbeteringen

OnePlus Nord 4: beveiligingsupdate augustus met verbeteringen

Samsung