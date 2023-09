Android Update Bulletin week 38: deze toestellen kregen updates

We hebben een nieuwe versie klaarstaan van het Android Update Bulletin. In de nieuwe versie zetten we op een rijtje welke Android-devices in de afgelopen week zijn bijgewerkt met een update. Welke updates zijn verschenen?

Android updates in week 38

In week 38 van 2023 zijn weer een hoop updates uitgebracht voor de Android-apparaten. In de afgelopen zeven dagen hebben we de nodige berichten gewijd aan de updates die verspreid zijn. Zoals je van ons gewend bent zetten we ze ook nog even op de zondag op een rijtje in het Android Update Bulletin. Dit zijn de updates van de afgelopen week.

Heb je ook een beveiligings- of Android-update ontvangen, dan horen we dat graag! Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie@DroidApp.nl. Dan nemen we je bericht mee in onze berichtgeving.

Nothing

Nothing Phone 2: update vol nieuwe functies en verbeteringen

OnePlus

OnePlus 10 Pro: beveiligingsupdate augustus met verbeteringen

Samsung