Android Update Bulletin week 4: deze toestellen kregen updates

Iedere week zet DroidApp op een rijtje welke smartphones, tablets en smartwatches zijn bijgewerkt met een nieuwe update. In het overzicht van deze week delen we een overzicht met de updates die in week 4 van 2023 zijn uitgebracht.

Android updates in week 4

In de vierde week van het jaar 2023 zijn er weer een aantal updates uitgerold door fabrikanten. Een hele drukke week was het niet met updates, dat komt vast in de komende weken weer met de komst van een nieuwe beveiligingsupdate voor de maand februari. Wel kun je altijd nog kijken of Google de nieuwe Google Play systeemupdate januari heeft vrijgegeven voor je smartphone.

Help ons! Heb je nou ook een update ontvangen, dan horen we het heel graag. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie apenstaartje DroidApp.nl. Dan kunnen wij hem meenemen in de berichtgeving!

Motorola

Moto G52: beveiligingsupdate januari

Moto G20: beveiligingsupdate januari

Nokia

Samsung