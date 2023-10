Android Update Bulletin week 40: deze toestellen kregen updates

Een nieuwe editie van het Android Update Bulletin staat voor je klaar. Hierin bespreken we de updates die van de week zijn uitgerold voor de verschillende modellen. Welke toestellen zijn geüpdatet?

Android updates in week 40

Eindelijk is het zover. Android 14 is officieel aangekondigd, en daarbij ook voor de eerste toestellen vrijgegeven. In de komende maanden zullen we meer toestellen te zien krijgen die de update naar de nieuwe Android-versie zullen krijgen.

Er zijn deze week echter meer updates uitgerold. Zo kwam ook beveiligingsupdate oktober langs, waarbij we ook van Samsung te horen kregen welke eigen patches zijn doorgevoerd.

Heb je ook een beveiligings- of Android-update ontvangen, dan horen we dat graag! Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie@DroidApp.nl. Dan nemen we je bericht mee in onze berichtgeving.

Google

Motorola

Motorola Edge 30 Ultra: beveiligingsupdate september

Nokia

Nokia G60: beveiligingsupdate september

Samsung