Android Update Bulletin week 51: deze toestellen kregen updates

Kerst of niet, in de afgelopen dagen gingen fabrikanten lekker door met het uitrollen van updates. Iedere zondag zet DroidApp deze voor je op een rij in een nieuwe editie van het ‘Android Update Bulletin’. Deze week de updates van week 51.

Android updates in week 51

Hoewel het qua telecomnieuws vrij rustig is in de laatste dagen van december, zetten fabrikanten de updatemachine nog niet direct uit. In de afgelopen dagen hebben verschillende merken nog werk gemaakt van het uitrollen van verschillende updates. Zo zien we bijvoorbeeld de beveiligingsupdate van december nog een paar voorbijkomen. DroidApp heeft het overzicht hieronder voor je neergezet.

Heb je nou ook een update ontvangen, dan horen we het heel graag. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie apenstaartje DroidApp.nl. Dan kunnen wij hem meenemen in de berichtgeving!

Motorola

Motorola Edge 30 Neo: beveiligingsupdate december

