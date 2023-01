Android Update Bulletin week 52: deze toestellen kregen updates

In de laatste week van het jaar 2022 zijn nog de nodige updates uitgerold door fabrikanten. In deze editie van het Android Update Bulletin zie je precies welke smartphones en tablets er in week 52 van 2022 geüpdatet zijn.

Android updates in week 52

DroidApp zet iedere week op een rijtje welke smartphones en andere Android-toestellen een update hebben mogen ontvangen. Hoewel het qua nieuws erg rustig was in de laatste week van 2022, gingen fabrikanten wel gewoon door met het uitrollen van updates. In deze editie van het Android Update Bulletin zetten we op een rijtje welke devices bijgewerkt zijn.

Asus

Asus Zenfone 8: beveiligingsupdate december 2022 (bedankt, Wim!)

Nokia

Nokia G20: beveiligingsupdate december

OnePlus

Samsung