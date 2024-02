Android Update Bulletin week 8: deze toestellen kregen updates

Nieuwe updates zijn in de afgelopen week weer uitgerold. Voornamelijk de beveiligingsupdate van februari zagen we voorbij komen. De updates die deze week zijn verschenen, zetten we voor je op een rijtje in het Android Update Bulletin.

Android updates in week 8

De achtste week van het jaar 2024, was een week met verschillende updates die zijn uitgerold. DroidApp geeft je iedere zondag een overzicht met welke toestellen zijn bijgewerkt in de afgelopen week. Welke toestellen dat in week 8 waren van dit jaar, zetten we voor je op een rijtje in het Android Update Bulletin. Van de week deelden we ook het artikel dat de updates voor de Galaxy A51 stop zijn gezet. Ditzelfde geldt voor de tablets uit de Tab S6-serie.

We willen het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk aanbieden. Krijg je een beveiligingsupdate of Android versie-update op je smartphone of tablet binnen, dan horen we het heel graag van je! Stuur ons een mailtje met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

Nokia

Nokia X30: beveiligingsupdate januari

Nokia G42: nieuwe Android 14-build

Samsung