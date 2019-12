DroidApp wenst je een fijne jaarwisseling en een schitterend 2020 🥂🎆

Nog een paar uren en dan knallen we het nieuwe jaar in; 2020. Op deze laatste dag van 2019 willen we je graag nog even de beste wensen overbrengen, en hebben we nog een boodschap voor jou als lezer.

De beste wensen voor 2020!

De jaren ’10 laten we na vandaag achter ons. Met nog een paar uur op de klok te gaan, hebben we bij DroidApp weer een mooi jaar achter de rug. In ons artikel met ‘Het beste van DroidApp in 2019‘ blikken we uitgebreid terug op onze hoogtepunten. Zo hebben we onze vijfde verjaardag gevierd met grote winacties, met als klap op de spreekwoordelijke vuurpijl de fotowedstrijd.

Het is (helaas) onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken, maar geloof ons, we willenย jouย bedanken! Dankzij jou wordt DroidApp nog beter. We waarderen je feedback, suggesties, tips en opmerkingen, al lukt het niet altijd iedereen te beantwoorden.

Ook in 2020 gaan we door met waar we graag onze energie in steken; je op de hoogte houden, informeren en nieuwe dingen leren. We gaan door met onze uitgebreide reviews, het nieuws en handige, leuke apps.

We hebben onze beste overzichten van 2019 even kort hieronder op een rij gezet.

We willen je bedanken voor het vertrouwen en wensen je een veilige en voorspoedige jaarwisseling. Dat 2020 een schitterend jaar mag worden, en tot volgend jaar!

– Luke, Paul, Kelly en Stefan

