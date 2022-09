BlackBerry krijgt eigen film: de opkomst en ondergang (teaser)

Het Canadese merk BlackBerry was ooit populair, maar die tijd ligt achter ons. De strijd werd verloren van de iPhone en Android. Er komt een eigen film aan; het merk deelt een teaser.

BlackBerry krijgt eigen film

Er komt een eigen film aan van het ooit zo populaire merk BlackBerry. De fabrikant heeft dit nieuws bevestigd, nadat eerder al geruchten hierover rondgingen. BlackBerry kende jaren geleden zijn hoogtijdagen met toestellen met volwaardige toetsenbordjes en natuurlijk het Pingen.

De film over BlackBerry moet de opkomst van het Canadese merk laten zien, maar juist ook de ondergang. De regisseur zou Matt Johnson zijn, terwijl de hoofdrollen weggelegd zijn voor Jay Baruchel en Glenn Howerton; zij spelen de oprichters en CEO’s. Het plan is dat de film ook gebaseerd wordt op het boek over BlackBerry dat in 2015 uitgebracht werd.

De BlackBerry 9800 Torch

Er werd nog tevergeefs geprobeerd om BlackBerry terug te brengen. Dit gebeurde in 2016 door fabrikant TCL, maar in 2020 werd uit dat plan de stekker getrokken. Ook een opvolgend idee van OnwardMobility, waarbij gewerkt werd aan een nieuwe 5G-smartphone met fysiek toetsenbord, haalde niet de realiteit.

BlackBerry deelt een teaser van de eigen film. Het is exact hetzelfde filmpje als dat in juni online verscheen, maar nu deelt het merk ook de bevestiging dat het hierbij gaat om een film van het bedrijf.