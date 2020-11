Buienradar kampt met app-probleem: zeer traag met opstarten

Gebruikers van de Buienradar app klagen steen en been over problemen met de applicatie. De app start erg langzaam op en dat zorgt voor de nodige frustratie. Is er al een oplossing?

Buienradar app is traag

De Buienradar app is een veelgebruikte app in Nederland. Zeker op deze regenachtige dagen is het erg prettig om de app te checken om te kijken waar de neerslag gaat vallen. Toch kampt de Buienradar app de laatste tijd met een reeks vervelende problemen. De problemen hebben met name betrekking op een applicatie die heel traag opstart. Bij verschillende gebruikers heeft de app zeker een halve minuut nodig om op te starten. Daarnaast is het bij sommige het probleem dat na de trage opstart, de app vastloopt en hij dus onbruikbaar is.

Een DroidApp-lezer die niet bij naam genoemd wil worden, heeft contact gehad met Buienradar. Hij omschrijft daarin het probleem dat het erg lang duurt voordat de app de radar toont, dit terwijl er voldoende werkgeheugen is in de telefoon. Andere apps starten normaal en ook een herinstallatie helpt niet. Niets lijkt het probleem op te lossen.

Buienradar laat weten dat ze bekend zijn met het probleem. Momenteel is het probleem in onderzoek en hopen ze binnenkort met een oplossing te kunnen komen. Mocht je ook problemen ondervinden, dan kan het wellicht handig zijn om de (mobiele) website van Buienradar te gebruiken.

Update 08:15: Buienradar lijkt het probleem aangepakt te hebben met een nieuwe update. Deze wordt gefaseerd uitgerold, waardoor het even kan duren totdat deze bij iedereen is aangekomen.