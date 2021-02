Google Berichten krijgt update: berichten inplannen wordt mogelijk

In Gmail is het al langer mogelijk om berichten in te plannen en op een later moment te verzenden. Deze functie komt nu ook naar Google Berichten, de messaging-app die op veel Android-toestellen is te vinden.

Berichten plannen in Google Messages

Nadat je berichten in kunt plannen in Gmail en ook in Telegram, komt deze functie nu ook naar de berichten-app van Google. De app die terug te vinden is op je Android-toestel heet Google Berichten. Het kan gebruikt worden voor het versturen van SMS’jes, maar ook RCS-berichten kunnen sinds enige tijd in Nederland verzonden en ontvangen worden via de app.

Screenshot via Twitter

Google heeft nu bekend gemaakt dat het het inplannen van berichten naar Google Berichten komt. Deze functie zal werken op toestellen met Android 7.0 Nougat en hoger. De uitrol is nu begonnen, maar het kan even duren totdat deze bij iedereen beschikbaar is. Dit kan namelijk enkele weken in beslag nemen. Je kunt kiezen uit een venster met voorgekozen tijden, of zelf een eigen gekozen dag en tijd kiezen. Hiervoor moet de telefoon wel ingeschakeld zijn, en verbinding hebben met een mobiel netwerk. In de tussentijd kun je een bericht nog terugtrekken, bewerken of direct verzenden.