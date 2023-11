Google Drive-gebruikers melden maanden aan missende bestanden

Ben je bestanden kwijt in je Google Drive-account? Je bent niet alleen. Verschillende gebruikers maken er melding van dat ze over een langere periode bestanden missen in de opslagdienst.

Missende bestanden in Google Drive

Op verschillende ondersteuningsfora van Google hebben meerdere gebruikers aangegeven dat bepaalde bestanden die teruggaan tot de afgelopen maanden spoorloos zijn verdwenen uit hun Google Drive-account. Een opvallende klacht in een topic gaat over het verlies van bestanden vanaf mei 2023, waarbij alle wijzigingen in bestanden en mappen vanaf die datum zijn teruggedraaid. Daarnaast hebben gebruikers gemeld dat een spreadsheet die ze sinds 2016 bijwerkten plotseling alle gegevens vanaf 2019 miste.

In sommige gevallen zou de Activiteit-sectie de bijgewerkte bestanden ook niet meer tonen. Het lijkt vooral voor te komen bij gebruikers die de desktop-apps gebruiken, maar het is niet bekend of het probleem daartot beperkt is. Het zorgt in ieder geval voor grote frustraties bij de gebruikers. Het is niet bekend wat de oorzaak precies is hierin.

Volgens Google wordt er door de ontwikkelaars onderzoek gedaan naar het probleem. Totdat er duidelijkheid is vanuit Google wordt afgeraden om zelf te knutselen aan bepaalde technische instellingen.