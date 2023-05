Google I/O 2023 livestream: wat kunnen we verwachten?

Vandaag gaat Google I/O beginnen! Tijdens de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van Google zullen we nieuws te horen krijgen over nieuwe producten en diensten. De verwachtingen zijn hoog. Met de Google I/O livestream hoef je niets te missen.

Google I/O livestream

In de laatste maanden hebben we het nodige nieuws voorbij zien komen over nieuwe producten van Google. De fabrikant geeft vandaag het startschot voor Google I/O, en tijdens de editie van 2023 zullen we meer te weten komen over de plannen voor het komende jaar. Zo zullen er verschillende aankondigingen zijn van producten en diensten. Wat kunnen we eigenlijk verwachten?

Door Google is al bevestigd dat we de Pixel 7a en de Pixel Fold te zien krijgen. De Pixel 7a zal de Pixel 6a opvolgen als een meer betaalbare keuze in de Pixel line-up. Een ander product waarover we al veel voorbij hebben zien komen is de Pixel Fold. Het is de eerste vouwbare smartphone van Google en ook deze zal zijn debuut maken vandaag. Verder gaan er berichten rond over de Pixel Tablet. Mogelijk krijgen we ook het één en ander te zien op het gebied van verbeteringen in diensten en apps die Google bedacht heeft. We verwachten ook nog wat aandacht op Android 14.

Vandaag zullen we dan eindelijk alles te weten komen na maanden van geruchten. Uiteraard lees je op DroidApp alles wat je moet weten over Google I/O en houden we je de hele avond op de hoogte. Het evenement zal uitgezonden worden in een livestream op YouTube. Deze kun je hieronder bekijken. Google I/O 2023 begint vandaag om 19:00 uur Nederlandse tijd.