Google Maps: tijdlijn gaat je laten zien welke films je hebt gekeken in de bios

Google Maps werkt aan een nieuwe functie voor de tijdlijn-functionaliteit. Met regelmaat wordt Google Maps voorzien van nieuwe functies, en nu is het tijd voor de optie waarbij je bioscoop nauwkeuriger wordt opgeslagen.

Google Maps: bioscoopbezoek in tijdlijn

Google Maps krijgt er opnieuw een nieuwe functie bij. We vinden de verbetering terug in de tijdlijn. Deze handige feature kun je gebruiken om te zien waar je op een bepaalde dag in het verleden bent geweest. Het gaat hier om locaties en plaatsen, maar het laat ook zien welk vervoersmiddel je hebt gebruikt om bij die plaats te komen. Een functie die op verschillende momenten zeker van pas kan komen.

Inmiddels is het tijd voor een nieuwe functie. Vanaf nu wordt bij je bioscoopbezoek getoond welke film je hebt bezocht. Google beschikt namelijk over de informatie van bioscopen over welke films er draaien. Het is niet duidelijk of de functie ook al in Nederland werkt. Vanwege het coronavirus zijn bioscopen nu gesloten, dus we moeten even wachten totdat we het kunnen controleren.