Google rolt grote Material You-update uit voor ‘Find My Device’

Wanneer je je Android-toestel kwijt bent, kan de Find My Device-app een handige toevoeging zijn. Je ziet welke telefoons waar voor het laatst zijn gezien. Goed nieuws; een grote Material You-update wordt uitgerold naar de app.

Find My Device met Material You

Google rolt een grootse update uit naar de Find My Device app voor Android. Met de applicatie kun je snel een verloren of zoekgeraakte telefoon of tablet terugvinden, of bijvoorbeeld je headset zoals de Pixel Buds. De huidige versie van de applicatie is verre van modern vormgegeven. De groengekleurde applicatie is al langere tijd niet bijgewerkt met een nieuwe lik verf, maar daar komt nu verschil in, dankzij een grootse Material You update voor de applicatie van Google zelf.

Waar eerder de opties voor het oproepen van een zoekgeraakte smartphone lelijk in een lijstje stonden, is dat nu gladgestreken met mooie designverbeteringen. In de applicatie heb je direct de mogelijkheid om een geluid af te spelen, of om het toestel (extra) te vergrendelen op afstand. Daarnaast zie je direct welke apparaten met je Google-account en Find My Device zijn verbonden. Tevens zie je direct op de kaart direct waar je gezochte apparaat zich bevindt. Ook is er een donker thema dat je kunt gebruiken.

De update wordt gefaseerd uitgerold en Google kennende kan dat best even duren. Wanneer deze beschikbaar is, zie je hem direct tevoorschijn komen in de Google Play Store.