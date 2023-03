Google stopt met haar diensten Travel en Trips

Wederom wordt er afscheid genomen van een dienst van Google. Google Travel, ofwel Google Trips, gaat naar het inmiddels toch wel aardig gevulde Google-kerkhof waar ook andere diensten liggen van het bedrijf. Denk aan Allo, Reader, Inbox en Google+.

Google stopt met Google Trips en Travel

Het aantal diensten waar Google na een paar jaar een punt achter zet groeit verder. De dienst die gebruikt kan worden voor reisoverzichten, houdt vanaf 1 mei 2023 op te bestaan. In Google Travel, wat ook wel Google Trips wordt genoemd, heb je toegang tot je reisoverzicht met daarin restaurant- en hotelreserveringen. Tevens zie je eerder bezochte plaatsen, vluchtgegevens en dit alles in chronologische volgorde. Met de informatie hierin kun je ook inspiratie opdoen voor trips in de toekomst. Deze vind je terug op de website google.com/travel. Eerder werd Trips in zijn oude vorm al de nek om gedraaid.

Vanaf 1 mei zullen de functies uitgefaseerd worden. De reisoverzichten zullen weggaan, maar tot die datum kun je deze nog wel naar je zelf toe mailen. Overigens verdwijnen je reisoverzichten niet volledig. Je kunt deze namelijk alsnog terugzien in Google Maps. In de kaarten-app van Google kun je tikken op je profielfoto. Hier kies je voor de optie ‘Je tijdlijn’. Bovenin kun je kiezen voor het tabblad ‘Reizen’. Je krijgt dan een overzicht zoals hieronder.