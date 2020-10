Honor View 20 krijgt beveiligingsupdate van augustus

Er staat een nieuwe update klaar voor de Honor View 20. De stijlvolle smartphone ontvangt de update van augustus.

Honor View 20 met augustus-patch

Je mag dan niet meer zovaak wat over Honor horen, de fabrikant is eerder uitgebrachte toestellen zeker nog niet vergeten. De fabrikant heeft een nieuwe security-patch uitgegeven voor de Honor View 20. Het bijna twee jaar oude toestel krijgt niet de nieuwste patch, maar wel een die meer up-to-date is.

Marianne laat ons weten dat haar View 20 beveiligingsupdate augustus 2020 heeft mogen ontvangen. Deze update heeft een grootte van 141MB en pakt diverse kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem aan. De update heeft versienummer 10.1.0.231 meegekregen en wordt vanaf nu aangeboden in ons land.

Updates worden gefaseerd uitgerold. Het kan dus even duren voordat de update bij iedereen beschikbaar is.