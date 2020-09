Honor View 20 krijgt twee enorme updates: Magic UI 3.1

Er staat een nieuwe update klaar voor de Honor View 20. De smartphone krijgt de grootse Magic UI 3.1 update. Deze is vergelijkbaar met de EMUI 10.1 update van Huawei. De View 20 krijgt er echter nog een grote update overheen.

Honor View 20 krijgt Magic UI 3.1

Het heeft even geduurd, maar de langverwachte update van Magic UI 3.1 staat klaar voor de Honor View 20. De fabrikant is in Nederland gestart met het uitrollen van deze update, zo laat Marianne ons weten. Met de update worden tal van verbeteringen doorgevoerd. De update heeft versienummer 10.1.0.211 en is 4,81GB groot.

Nieuwe functies zijn onder andere de Gesplitst-scherm modus. Daarnaast kun je tijdens het spelen van games of het bekijken van een video een bericht sturen via een zwevend venster. Met het Multivenster-dock heb je snel toegang tot gekozen snelkoppelingen en is de manier van opladen verbeterd. Verder zien we de Huawei Assistent terug op de Honor View 20.

Na de update van Magic UI 3.1 krijg je direct nog een update aangeboden, Magic UI 10.1.0.227, welke een grootte heeft van 303MB. Bij deze update wordt alleen een nieuwe beveiligingsupdate meegeleverd, het betreft de juli-patch.

De update wordt gefaseerd uitgerold. Als de update gedownload kan worden, krijg je hiervan een melding op je toestel.