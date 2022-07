HTC lanceert merkwaardige A101 tablet

HTC heeft afgelopen week al een nieuwe smartphone getoond, nu zien we een nieuwe tablet van de fabrikant. Het is de HTC A101.

HTC A101 tablet gepresenteerd

Het uitbrengen van relatief gunstig geprijsde tablets door fabrikanten, dat is nu wel in. Zo zagen we bij Nokia met de release van de Nokia T20 bijvoorbeeld. HTC stapt nu ook in de tablet-markt met de HTC A101. Vorige week toonde het merk al de HTC Desire 22 Pro, welke gericht was op crypto en metaverse.

Van het ontwerp moet de tablet het niet echt hebben. Het oogt een beetje saai met flinke randen rond het scherm en een hoekige behuizing. HTC voorziet het apparaat van een 10,1 inch Full-HD LCD-scherm en een Unisoc SCT618 chipset met 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Dit geheugen kan uitgebreid worden middels een geheugenkaart. Er is een 16 + 2 megapixel camera achterop en 5 megapixel front-camera. Het luisteren van muziek kan eventueel met een headset, aangesloten op de 3,5 millimeter aansluiting.

De HTC A101 verschijnt met WiFi en 4G en biedt uiteraard ook Bluetooth. Opvallend is dat de tablet anno 2022 nog op de markt gebracht wordt met Android 11, waar juist Android 12 al steeds meer aanwezig is. Zelfs nu Android 12L beschikbaar is, speciaal voor tablets. Het apparaat krijgt een 7000 mAh accu en komt naar geselecteerde markten. Op dit moment is dat Rusland en Afrika. De prijs komt uit op omgerekend 320 euro.