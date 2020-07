Huawei Mate 10 Pro krijgt Android 10; beveiligingsupdates voor Galaxy A70 en A3 (2017)

Huawei en Samsung hebben voor een paar van hun toestellen een nieuwe update beschikbaar gesteld. Eén van deze updates is de Android 10 update voor de Mate 10 Pro, die lang op zich liet wachten.

Huawei Mate 10 Pro: Android 10

De update naar Android 10 is vanaf nu beschikbaar voor de Huawei Mate 10 Pro, zo laat Rens aan DroidApp weten. Het duurde even totdat de update werd uitgerold, want in januari van dit jaar werd al bekend dat het toestel de update zou krijgen.

Huawei heeft ervoor gekozen niet alle nieuwe functies mee te leveren, want in plaats van EMUI 10.1 vinden we EMUI 10.0 terug. Overigens zijn wel de belangrijkste nieuwe functies inbegrepen. Zo zijn er snelle acties voor notificaties, meer permissie-instellingen en kun je aan de slag met het donkere thema.

Opvallend genoeg wordt het beveiligingsniveau niet helemaal bijgewerkt. Deze staat op 1 april 2020. Het is in ieder geval goed om te zien dat Huawei het toestel van bijna 3 jaar oud niet is vergeten met Android-updates.

Galaxy A70 en A3 (2017)

Willem laat aan ons weten dat zijn Samsung Galaxy A70 ook een nieuwe update heeft mogen ontvangen. Voor dit toestel wordt beveiligingsupdate juli 2020 uitgerold. Dit is de meest recente patch die door Google verspreid is. Ook voor de Samsung Galaxy A3 (2017) is nog een update verschenen. Hierbij gaat het om de beveiligingsupdate van juni 2020.

