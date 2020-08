Huawei P30 (Pro) en Honor 20 Pro ontvangen beveiligingsupdate juli 2020

Er is een nieuw update beschikbaar voor enkele toestellen van Huawei. Het gaat om de juli-update voor de Huawei P30, P30 Pro en de Honor 20 Pro. Daarbij kent de update verschillende verbeteringen.

Huawei P30 Pro: juli-update

De Huawei P30 Pro is nog altijd een erg prettige smartphone, zo schreven we eerder in de Huawei P30 Pro: na 1 jaar review. De smartphone heeft het voordeel dat er nog Google-diensten aanwezig zijn, in tegenstelling tot zijn opvolger, de Huawei P40 Pro. Ook het uitrollen van updates gaat nog even door. Er staat nu weer een nieuwe update klaar.

Huawei rolt in Nederland voor de Huawei P30 en Huawei P30 Pro de EMUI 10.1.0.140 update uit. Deze heeft een grootte van 292MB en is dus een vrij omvangrijke update. Deze bevat de beveiligingsupdate van juli 2020. Echter lijkt het erop dat er zover bekend geen andere aanpassingen of nieuwe functies zijn toegevoegd. Gezien de grootte ligt het wel voor de hand dat Huawei op de achtergrond nog optimalisaties heeft doorgevoerd.

Honor 20 Pro

Marck laat aan ons weten dat zijn Honor 20 Pro ook deze beveiligingsupdate heeft mogen ontvangen. Zover bekend brengt deze geen verdere vernieuwingen of aanpassingen na deze update.

Wanneer de update voor je toestel gedownload kan worden, krijg je hiervan een melding op je toestel. Het gaat om een gefaseerde uitrol, hij kan dus wat eerder of later binnenkomen dan bij de ander.

